Zakažme elektrokoloběžky dětem a dospělým nařiďme helmu, říká expertka

Helma na elektrokoloběžce by měla být povinná i pro dospělé, míní Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy z Týmu silniční bezpečnosti.

S rozvojem sdílených služeb přibývá jak nehod na elektrických koloběžkách, tak vážných úrazů.

„Mělo se to totiž řešit mnohem dřív, třeba před deseti lety, kdy tento boom začínal. Také si myslím, že minimální věkovou hranicí pro elektrokoloběžky by mohlo být alespoň 15 let,“ říká Novotná v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Jak časté jsou nehody na koloběžkách?

Jejich počty se zvyšují. Nejdříve nehod přibývalo s módou klasických koloběžek na horách, v posledních letech je jich ale více i ve městech na elektrokoloběžkách. Komunikujeme často například se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, kde zaznamenali velké nárůsty úrazů spojených s trendem sdílených koloběžek.

A jaká jsou nejčastější zranění?

Nejčastěji to odnesou ruce a nohy, nicméně nejvážnější jsou právě úrazy hlavy. A to především v případech, kdy si jezdci neuvědomují, jak je jízda nebezpečná. Nepoužívají přilbu, a nechrání si tedy to nejcennější.

Z koloběžky rovnou na operační sál „Bohužel se lámou větší kosti jako stehenní nebo kosti bérce. Tyto vážnější zlomeniny pak vyžadují i náročnější operace a náročnou pooperační péči a rehabilitaci,“ řekl primář ARO Jiří Vyhnal, který řeší čím dál častější nehody. Kyjovská nemocnice často řeší úrazy po pádech na elektrických koloběžkách

Funguje stejně jako na kole i povinnost nošení helmy?

Ano, do osmnácti let je povinná, poté to je dobrovolná záležitost. Ale stejně jako u kol říkáme, že hlavu máme jenom jednu a že bychom si ji měli chránit. Koloběžka dokáže vyvinout velkou rychlost, pokud by z ní jezdec spadl, dá se to přirovnat pádu ze dvou až dvou a půl metru střemhlav.

Občas potkávám lidi, kteří jedou po chodníku. Kam všude se mohou s elektrokoloběžkou vydat?

Po chodníku by se pohybovat neměli vůbec. To je nyní problém zejména ve městech se sdílenými koloběžkami. Cyklisté a tedy i koloběžkáři mohou na chodník pouze do deseti let, nad tento věkový limit jen když svůj dopravní prostředek vedou vedle sebe.

Ale málokdo by se odvážil vyrazit na elektrokoloběžce do klasického jízdního pruhu, který není nijak chráněný. Koloběžka je rychlá, tichá, nemůžeme na ní dostatečně dobře ukazovat znamení o změně směru jízdy, protože se potom snižuje naše stabilita. Nástrah v provozu je spousta, a proto chápu, že se lidé cítí bezpečněji na chodníku než ve frekventovaném jízdním pruhu.

Mohou za jízdu po chodníku dostat nějakou pokutu?

Ano, cyklista tam prostě nemá co dělat. Na chodníku je nebezpečím pro chodce – jede na vozidle, které dokáže vyvinout rychlost až 25 kilometrů za hodinu a které je opravdu tiché, okolí si ho proto nemusí všimnout. Ale nevím, jak by to policisté v praxi pokutovali. Je samozřejmě snahou na to dohlížet, aby cyklisté pravidla brali vážně. Nicméně doposud se snažili na problematiku spíš upozorňovat a vysvětlovat, proč jsou pravidla takto nastavena.

Elektrokoloběžky v posledních letech zažily boom, jen málokdo ale zná přesná pravidla, která se na ně vztahují. Co tedy musí dodržovat každý, kdo na nich jede?

Platí pro něj úplně stejná pravidla jako při jízdě na klasickém jízdním kole. To znamená, že by se měl pohybovat zejména po silnicích, jezdit při pravém okraji a využívat cykloinfrastrukturu. Tedy stezky pro cyklisty, sdílené stezky pro cyklisty a chodce či moderní jízdní pruhy pro cyklisty.

Koloběžka musí být také vybavená odrazkami, bílou vpředu a červenou vzadu. Musí být označená i na boku koleček. Za nedodržení hrozí pokuta dva tisíce korun na místě.

Co byste poradila uživatelům elektrických koloběžek, aby byla jejich jízda co nejbezpečnější?

Chránit se přilbou a upozornit na sebe ostatní tak, aby byli v provozu viditelní. To znamená nejezdit v tmavých barvách, využívat reflexní doplňky na sobě i na koloběžce, doplnit vozidlo o odrazky a blikačky. A to i přes den.

Za Tým silniční bezpečnosti jste vydali zprávu, kde upozorňujete na nutnost upravit pravidla pro uživatele koloběžek. Čeho by se změny měly týkat?

Jsme rozhodně pro povinnost používat helmy i nad osmnáct let. Chceme o problému nejasných pravidel hlavně mluvit a upozorňovat na něj, aby se nad ním zamysleli ti, kteří legislativu mohou upravovat. Mělo se to totiž řešit mnohem dřív, třeba před deseti lety, kdy tento boom začínal.

Na elektrokoloběžkách vidíme často i děti. Ty ale často nemusejí znát pravidla bezpečnosti ani silničního provozu. Kdy je podle vás vhodné na elektrokoloběžky děti pustit?

Osobně si myslím, že minimální věkovou hranicí by mohlo být alespoň 15 let, kdy si už děti uvědomují jistá rizika, vyhraňují se a tvoří si hodnotový systém. Pravidla by tedy už měly znát a měly by je mít zautomatizované.

Na co si musím dávat pozor při pořizování koloběžky?

Upozornila bych hlavně na to, aby si lidé nemysleli, že když si kupují jakoukoli elektrokoloběžku, nepotřebují nikdy žádné řidičské oprávnění. Někdy třeba prodejce napíše, že je schopná vyvinout rychlost až 70 kilometrů za hodinu. To už ale není koloběžka, vztahují se na ni další povinnosti – řidičské oprávnění dané skupiny podle výkonu, povinné ručení a podobně.

Kde je hranice, jestli je vozidlo stále koloběžkou?

Aby pro nás byl jezdec formálně cyklista, může jet maximální rychlostí 25 kilometrů za hodinu a elektrokoloběžka může mít maximální výkon tisíc wattů. U čehokoliv, co přesahuje tyto limity, potřebuji další oprávnění.

Občas také narážíme na případy, kdy lidé odmontují zařízení, které limituje rychlost. Hrozí jim nějaký trest?

Zase narážíme na problém s kontrolou. Trest jim hrozí, nicméně ne každá hlídka je vybavena zařízením, které by to zjistilo. Některé lidi výkon láká, chtějí mít koloběžku co nejrychlejší.

Upozornila bych ale na to, že jsou nechráněnými a neoplechovanými účastníky silničního provozu. Při nehodě, která se může přihodit během mžiku, ohrožují nejen sami sebe, ale i jiné.