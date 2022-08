Kyjovská nemocnice často řeší úrazy po pádech na elektrických koloběžkách

Následkem úrazu jsou často zlomeniny, některé vyžadují i operace. Nemocnice proto nabádá k opatrnosti. Primář ARO Jiří Vyhnal uvedl, že personál nemocnice nepozoruje výraznější nárůst počtu úrazů hlavy a mozku. „Mohlo by to být proto, že tito lidé možná nosí přilby,“ poznamenal Vyhnal.

Podle něj by lidé měli mít při jízdě přilbu a dodržovat maximální rychlost 25 kilometrů za hodinu. „Malá kolečka některých koloběžek jsou extrémně citlivá na terénní nerovnosti. Riziko fatálních pádů je tak velmi vysoké. Nutné jsou i kontroly ze strany policie, hlavně dodržení rychlosti, nošení přileb a zákaz alkoholu,“ řekl primář. Sám by zvážil i věkovou hranici pro užívání elektrokoloběžky. „Pro děti je i rychlost 25 kilometrů za hodinu nebezpečná. Rozhodně by se dítě na koloběžce mělo pohybovat s rodiči,“ dodal.