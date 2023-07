Zatahování politiky do škol? Mediální výchova chybí až na pětině z nich

Právě to učí Michal Mančík na brněnském gymnáziu na Mojmírově náměstí už pět let. „Studenti často mají pocit, kdovíjaký obsah na sítích nesdílejí, ale reálná hodnota jejich příspěvků je nulová,“ říká.

„Po systematičtějším zakotvení ve výukových plánech se volá již od doby, kdy se mediální výchova stala v našem prostředí vzdělávacím tématem, ale jde to velmi pomalu,“ vysvětluje Radim Wolák z Univerzity Karlovy, kde se na Katedře mediálních studií otázce zavádění tohoto oboru do školství aktivně věnuje.

Podle ředitele Jednoho světa Karla Strachoty ale obor mediální výchovy na pedagogických fakultách zkrátka chybí. „Rozhodně by to mělo být systematičtěji pojaté. Technologie natolik prostupují našimi životy, že je to naprosto klíčová kompetence a dovednost, na kterou by budoucí učitelé měli být připravováni,“ tvrdí.