Poslední roky krále megahitů ve fotkách. Zemřel člen Elánu Vašo Patejdl

Rodák z Karlových Varů Václav Patejdl se v pěti letech i s rodinou přestěhoval do Bratislavy, kde po ukončení střední školy absolvoval studium skladby na VŠMU. Kromě Elánu spolupracoval například i s Richardem Müllerem, pro kterého složil hit „Po schodoch“. Je také autorem hudby k filmům Fontána pro Zuzanu nebo k pohádce Sedmero krkavců z roku 2015, díky které byl nominován na filmové ocenění Český lev 2015 v kategorii nejlepší hudba.

Na talentovaného textaře zavzpomínala i česká zpěvačka Helena Vondráčková.„Dnešní ráno začalo velmi smutně. Nechtěla jsem tomu vůbec uvěřit. Je to pro mne šok… Nedávno jsem s Vašem byla na tenisovém turnaji v Přerově, kde jsme také měli vystoupení. Nechtěla jsem tomu uvěřit, co se to přihodilo… Měla jsem Vaša velmi ráda, často jsme spolupracovali.”