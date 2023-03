Dvě třetiny Čechů žijí ve falešném bezpečí. Mají sice pojistku, ale ta nestačí

Jen třetina pojistných smluv na majetek je dnes v Česku nastavena na správnou výši pojistné částky. Tedy na takovou, za kterou by třeba po požáru šlo pořídit nové bydlení. Většina smluv je takzvaně podpojištěna, nejčastěji o 20 až 49 %. Podle analýzy dat, jež pro Českou asociaci pojišťoven na jaře loňského roku nashromáždila agentura SC&C, je dokonce 15 % smluv uzavřeno na méně než polovinu peněz, za jaké by bylo možné daný majetek znovu pořídit.

Obecně přitom Češi svou starost o majetek nezanedbávají a svou nemovitost chrání pojištěním 55 % Čechů, domácnost má pojištěnou ještě o deset procent více lidí. „Zájem o pojištění domácnosti velmi výrazně stoupá s věkem, v kategorii nad 65 let dosahuje propojištěnost podle dat dokonce 73 %,“ dala do průzkumu nahlédnout ředitelka agentury SC&C Jana Hamanová.

Problém s podpojištěním majetku přitom není ničím novým, s dramatickým nárůstem inflace ale nabývá na rozměrech. K podpojištění nemovitosti dochází ve chvíli, kdy je pojištěna na částku nižší, než je částka potřebná ke znovupořízení či rekonstrukci objektu. Částky, na které si rodinné domy lidé pojišťovali třeba jen před pouhými třemi lety, jsou dnes mimo realitu a neodpovídají současným cenám. Potvrzuje to Ondřej Wachal: „Ceny materiálů obecně rostly v roce 2022 o desítky procent. Extrémně zdražilo železo, polystyren, některé izolace apod., tam to byly stovky procent,“ popsal situaci ve stavebnictví ředitel stavební firmy VW Wachal. Ke konci roku 2022 se sice tyto extrémy začaly stabilizovat, ale ostatní položky podle Wachala stále rostly o pět až deset procent. A na začátku letošního roku pro změnu významně podražily hlavně výrobky z cementu.

Experti proto doporučují, aby si lidé při současném vývoji inflace pojistné částky aktualizovali ideálně každý rok. Pojišťovny ale nabízejí i pojistky s takzvanou indexací, případně lze indexaci do smlouvy doplnit dodatečně. „Jedná se o navyšování pojistné částky dohodnutým pravidelným automatizovaným mechanismem, například o vývoj indexu spotřebitelských cen nebo dle jiného parametru, který je v pojistné smlouvě popsaný,“ vysvětlil znovu Petr Jedlička to, co je již běžnou praxí. I do ní se ale promítá extrémně vysoká inflace, takže třeba Kooperativa navíc přichází s takzvanou inflační garancí.