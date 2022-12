Krize způsobila boom pojistky, která pomáhá, když nemůžete splácet hypotéku

„Šetření už nastalo. Češi nevěděli, jak to bude fungovat se zastropováním cen energií, což je největší rána do rodinného rozpočtu. Nyní v tom už máme ale trochu jasněji, nicméně do konečných výdajů se propíše spotřeba za vyšší cenu. To je důvodem, proč jsme v našem portfoliu letos zaznamenali pokles uzavřených pojistek. Věřím ale, že jde o přechodnou dobu,“ říká Zdeněk Jaroš.