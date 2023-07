Lékař Tomáš Šebek jako investor věří biotechnologiím a spálil se v kryptu

Partnerem Byznys Clubu o investování je J&T Banka

Podnikat Vítek Horký začal, když ještě ani nebyl plnoletý. A přestože jsou dnes on i jeho rodina nadstandardně finančně zabezpečeni, parametry pohádky nebo zázraku jeho příběh vlastně nemá. „První firma mi zkrachovala, topil jsem se v dluzích,“ říká dnes někdejší zakladatel společnosti Brand Embassy. Ta v oboru zákaznické péče spolupracuje s největšími světovými firmami a Vítek Horký ji spolu se svým společníkem před čtyřmi lety prodal izraelskému korporátu NICE.

Do té doby se investováním nezabýval, byl maximálně ponořený do práce ve firmě, což mu bralo všechen čas a vlastně i prostředky. „Pak jsem ale firmu prodal, na účtě jsem měl hodně peněz a začal jsem se zabývat tím, co s nimi dělat, aby neztrácely na hodnotě,“ říká Horký v dalším z Byznys Clubů, jejichž tématem je investování. Není člověkem, který by začal bezhlavě utrácet, jeho cílem bylo v první řadě zabezpečit do budoucna rodinu. A tak začal s rozvahou budovat investiční strategii. Přemýšlel, do čeho je ochotný peníze vložit a do čeho určitě ne. „Nic konkrétního, nejdříve to bylo plánování nějakého směru, maximálně na úrovni oborů.“

Má tři děti a chce jim dopřát například svobodu výběru škol, které chtějí studovat, bez ohledu na to, zda půjde o školy soukromé nebo státní. Za důležité považuje, že svým nejbližším zajistil kvalitní bydlení, na kterém již není dluh a zmiňuje i snahu zpřístupnit rodině okamžitě jistou část finančních prostředků v případě, že by se s ním cokoliv stalo.

Nejraději investuji do toho, co sám kontroluji. Pokud investuji i jinam, nechám si poradit, ale sleduji, kam investují ti, co mi radí. To je velmi užitečné, řekl bych přímo zásadní. Vít Horký, investor, zakladatel Brand Embassy

Dnes už víme, že své prostředky Vít Horký investuje především do startupů, které ale hodnotí jako vysoce rizikové investiční prostředí. Podíl firem, které na trhu nakonec uspějí a investici dokáží očekávaným způsobem zhodnotit, je hodně nízký. Osm z deseti firem se nedožije pěti let a posuzovat výnos z takové investice dříve než po deseti letech je podle Horkého často hodně těžké. U projektů, do kterých investuje, očekává minimální návratnost od sedmi do patnácti procent ročně, rizikovost je ale obrovská.

Vítek Horký tak potvrzuje mnohokrát vyřčenou pravdu – úspěšní investují téměř výhradně do oborů, ve kterých se velmi dobře orientují a nezřídka pak mají na chod zainvestovaného podniku významný vliv. „V tomto smyslu je vlastně nejlepší investovat do svých firem, což jsem dělal skoro dvacet let.“

Vyzkoušel si také správu financí svěřených dalšími investory a vnímal ji především jako obrovský závazek. Jakkoliv si tito investoři připouštěli i možnost, že by o peníze přišli, Horký s takovým scénářem absolutně nepracoval. „Když jsem tuto firmu prodal, hodně se mi ulevilo. Pocit, že někomu dlužím, byl pro mě stresující.“ O kolik peněz se jedná, přitom není podle Vítka Horkého až tolik důležité.

O tom, zda je investování čekání na zázrak, nebo práce na plný úvazek, zda je snazší investovat peníze jiných, nebo svoje a třeba i to, co od svých investic doopravdy očekávají ti, kterým se investování daří, si poslechněte v dalším Byznys Clubu Martina Jašminského. Do Café Rustonka v novém sídle J&T si tentokrát pozval zakladatele společnosti Brand Embassy a investora Víta Horkého a lékaře a podnikatele Tomáše Šebka.

Tomáš Šebek je uznávaný chirurg, ale také úspěšný podnikatel. To není úplně běžná kombinace. „Mě baví kombinovat praktickou medicínu s její digitální stopou. Jedno je spíš rukodělná práce, při druhém dominuje hlava, což mi v prostředí tech-med ve výsledku dává značnou výhodu.“ Ví, co se honí hlavou kreativcům a vizionářům, a umí to posuzovat z pohledu praxe a reality českého zdravotnictví.

Investujte do svého zdraví. A také do vztahů. Nemocní a osamocení si ve stáří nepomůžete. Tomáš Šebek, lékař, zakladatel portálu uLekare.cz

Před pěti lety založil portál uLekare.cz a věnuje se i dalším projektům zpravidla založeným na využívání moderních technologií v oblasti zdravotnictví. O investování přemýšlí zásadně v dlouhodobém časovém horizontu a sám říká, že zatím vlastně nemá nic. „V tom, co dělám, vidím určitou perspektivu a trochu se obávám, že v okamžiku, kdy bude naplněna, mě to možná přestane bavit,“ říká lékař, který v minulosti spolupracoval i s Lékaři bez hranic. Přiznává, že životaschopnost, funkčnost a prospěšnost projektů, do kterých finančně vstupuje, povyšuje nad okamžitý zisk. „To je mé osobní nastavení,“ uvažuje Šebek, ale také připomíná, že je obklopen lidmi, kteří mají v otázce monetizace jejich společných nápadů výrazně silnější tah na bránu.

Lékař věří technologiím v medicíně

Oborem, kterému rozumí, je medicína a implementace technologií v tomto prostředí. Nemá proto problém investovat na tomto poli i prostředky ostatních investorů. Za perspektivní označil biotechnologie a obecně tech-med sféru. Při správě mikroinvestic realizovaných například na finančních trzích si ale rád nechá poradit. „Nějaké procento příjmů takto investuju, ale z velké části to beru jako určitou formu sebevzdělávání, protože je to především důvod se o tu oblast více zajímat,“ vysvětluje Šebek. Vzpomíná že nemalou část prostředků vložil i do kryptoměn, bohužel pro něj ale v nesprávnou dobu. „Od té doby sleduju, jak ta hodnota klesá, a přemýšlím o tom, že to je další oblast, ve které bych se měl vzdělávat.“ I tak je možné brát neúspěch.

Když s Lékaři bez hranic odjížděl do Afghánistánu, sepsal závěť. A stejně tak jej tato zkušenost přiměla přemýšlet nad určitou částí svých investic tak, aby byly schopny kontinuálně generovat určitý zisk i bez toho, aby o nich musel aktivně rozhodovat. „A v tomto si rád nechám poradit, necítím se být expertem na to, abych správně nastavil diverzifikaci takových investic.“