Šance na úspěch mizí. Následovníci Tesly rychle vymírají

Prodeje elektromobilů ve světě nadále zrychlují a podle výzkumníků z BloombergNEF (BNEF) by do roku 2030 mohly vzrůst z loňských 10,5 milionů kusů na 42 milionů kusů. Díky tomu by již v roce 2026 mohlo po světových silnicích jezdit 100 milionů elektromobilů, což by znamenalo nárůst o 370 % proti začátku letošního roku.