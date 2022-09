Doprava z Číny po letech pandemie zlevňuje. Jenže v Evropě kolabují dodávky

„Ve velkém se opět začalo přepravovat z Číny do Evropy přes horní cestu po železnici přes Rusko, kterou mnoho přepravců z morálních důvodu v souvislosti s útoky na Ukrajinu zase teď opustilo. Mimo to dochází také k postupnému navyšování přepravních kapacit na moři,“ uvedl Knobloch.

Nabízí se tedy otázka, zda bude spolu s poklesem přepravních sazeb zlevňovat samotný dovoz z Číny do Evropy.

„V letošním roce se zlevnění dovozu ještě určitě nedočkáme, a to hlavně kvůli narůstajícím nákladům v přístavech a na navazující dopravu v Evropě. Očekávám ale, že ke snížení cen by mohlo docházet nejdříve v průběhu příštího roku, přepravní námořní kapacita by totiž v roce 2023 měla měla být navýšena až o osm procent,“ upřesnil ředitel přepravní společnosti NTG Air & Ocean.