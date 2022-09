Sledujte: Jak postavit nejen v Praze víc bytů

To jsou podle vyjádření Dušana Kunovského, šéfa rezidenčního stavitele Central Group důvody, proč ceny staveb nadále rostou. Často se také prodlužuje termín jejich realizace. Řada staveb veřejných i soukromých se nyní pozastavuje nebo odkládá.

Jedním z možných řešení by podle slov Kunovského bylo zapracování dalších změn do novely stavebního zákona. „Řešení bytové krize by pomohlo převedení povolování větších bytových staveb (například nad 100 bytů nebo nad 10 tisíc metrů čtvereční hrubé podlažní plochy) pod Specializovaný stavební úřad,“ uvedl šéf Central Group.