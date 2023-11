Stavební povolení online v ohrožení. Ministerstvu zatápí hlídač konkurence

Spolu s ním by se měla poprvé v Česku spustit také digitalizace stavebního řízení. V praxi lidé budou moci požádat o stavební povolení elektronicky a stavební úřady povedou elektronické spisy staveb, do kterých bude možné online nahlížet.

Tak by to mělo teoreticky fungovat. Jenže proces digitalizace, který připravuje současná vláda a jehož provoz se už dvakrát odsunul na pozdější termín, dostal další ránu.

Ačkoliv spor o dodavatele pokračuje, stanovené lhůty, které se vážou na nový stavební zákon, začínají tlačit ministerstvo do kouta. Digitalizované stavební řízení by totiž mělo začít fungovat pro všechny stavby od 1. července 2024.

Pokud bude antimonopolní úřad postupovat podobně i u dalších zakázek tohoto typu, mohlo by to podle tiskové mluvčí MMR Hešíkové vážně zkomplikovat celkovou digitalizaci veřejné správy.

Uvedení systému do provozu by navíc mělo podle jeho slov přijít dřív než začátkem července.

„Úředníci by měli mít nějaký čas na to, aby se s novým systémem naučili. Tu dobu bych měřil spíše v měsících, ne jenom v týdnech, nebo dokonce dnech. Je to obrovská změna v jejich práci. Myslím si, že elektronický systém by musel být nachystaný už na jaře, například v dubnu nebo květnu, aby bylo možné s ním od počátku července už pracovat,“ komentuje situaci advokát.