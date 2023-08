Zákon na podporu bydlení vyjde každý rok na 1,5 mld. I tak prý ale bude šetřit

V prvním roce po přijetí zákona by měl stát utratit necelou miliardu korun. V roce 2028 už by měly být výdaje na plánované výši – 1,5 miliardy korun.

Celkové výdaje se ale podle rezortu budou každý rok snižovat a se situací, která je dnes, se vyrovnají v šestém roce fungování zákona. Pak by měl systém začít vycházet levněji, bytová nouze by totiž měla u části postižených ustávat. Do 10 let by se měl podle plánů rezortu počet lidí v bytové nouzi snížit nejméně o 30 procent.