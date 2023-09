Ať řídí autobusy osmnáctiletí, vyzývá šéf dopravce

Dvě stě milionů korun. Ztráta, do které se v loňském roce propadl dopravce Arriva Transport ČR, zatímco vykázal tržby 7 miliard korun. Důvod je podle šéfa Arrivy jednoznačný, a to vysoké náklady, které firma nedokázala promítnout do uzavřených smluv s objednateli dopravy.