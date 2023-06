Budoucnost českých e-shopů je ve velkých tržištích. Zákazník na tom vydělá

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Založil Centrum.cz, stál u zrodu módního e-shopu Zoot a šéfoval Mall.cz. Dnes je z Oldřicha Bajera poradce e-shopů a investor. A právě jeho poslední investice je propojením obou rolí. Budoucnost e-commerce totiž vidí v internetových tržištích neboli marketplace, a tak koupil dvě pětiny firmy Omnicado, která se zabývá propojováním obchodníků a marketplace.

„I ti, kteří dnes marketplace odmítají, odmítají tam prodávat, tam do pěti nebo deseti let budou. Je to stejné, jako když jsme začínali s internetem a webovými stránkami. Všichni tehdy říkali, že to nepotřebují. Dnes tam jsou všichni,“ vysvětluje Bajer s tím, že i když v Česku jde o relativně nový pojem, celkově patří právě on-line tržiště, jako je Amazon či AliExpress, mezi ty absolutně největší e-shopy na světě.

Nejkratší cesta k zákazníkovi

Kritiku některých odpůrců internetových tržišť, podle kterých se obchodník stává „no name prodejcem“ bez prostoru na propagaci, Bajer odmítá. „Můžeme se podívat do světa – na americkém Amazonu jsou úplně všechny firmy, které něco vyrábějí a chtějí to samy prodávat. Je to pro ně ta nejkratší a nejméně riziková cesta. Samozřejmě že mají patrně i vlastní e-shopy, ale na marketplace jsou proto, že tam jsou zákazníci koncentrovaní ve větší míře,“ říká.

Velké české e-shopy Mezi e-shopy, které se nezaměřují jen na jeden typ zboží, patří: Alza.cz Mall.cz Lidl-shop Amazon AliExpress

Jedním z hlavních efektů marketplace je nižší cena pro zákazníky. Na velkých tržištích jsou totiž desítky milionů produktů, často i stejných či podobných, a jednotliví prodejci se podobně jako na skutečném tržišti předhánějí, kdo nabídne větší slevu. „Nižší cena, větší nabídka a více zákazníků. To je kouzelná formule marketplace,“ dodává Bajer s tím, že podle něj se bude do marketplace transformovat víc velkých e-shopů.

„Pro obchodníky je to další růstová cesta,“ dodává s tím, že v tuto chvíli je v Česku nejviditelnější Allegro prostřednictvím Mall.cz. Marketplace už je ale zčásti i Alza, nově v Česku spustil tržiště i Kaufland, novou nákupní platformu Seznam Marketplace chystá také Seznam.cz.

Právě zmiňovaný Mall.cz Bajer také zhruba rok řídil. „Myslím, že můj odchod je čitelný tím, co se dělo dál. Udělali jsme obrovský kus práce jak pro akcionáře, tak pro zákazníky. Ale místo toho dlouhého projektu se z toho v určitou chvíli stal projekt, který měl jiné cíle než ten, kvůli kterému jsem přišel,“ shrnuje své působení ve firmě.

E-shopy skládají maturitu

Tuzemské e-shopy podle něj v tuto chvíli nemají lehkou pozici. „V covidu všechno vyrostlo, pak se ale zákazníci vrátili do kamenných obchodů a obrat na internetu se začal snižovat. Obchody naráží na to, že už vše neroste samo o sobě. Je to takové období maturity, které začíná finančním řízením a většinou i přeskládáním všeho tak, aby byla firma zdravější a stále zisková.“

„Důležité je, aby nedošly peníze. Je důležité, abyste si včas uvědomili, že se musíte zmenšovat nebo přizpůsobovat té situaci a nelpět na velikosti, kterou firma má,“ dodává s tím, že přesně toto radí i firmám, které si jeho pomoc vyžádají. „První jsou podle něj vždy finance. Tam někde je zakopaný pes. Bezpečně vědět, v jakém stavu, v jaké pozici je firma z hlediska financí,“ dodává s tím, že u e-shopu to znamená znát operativní náklady, závazky i zásoby a vědět, jak se zásoby točí.

Kromě internetu Bajer investuje i do textilního průmyslu – spolu s bývalou kolegyní koupili výrobce plavek a oblečení na sport Modeta. Má podíl ve startupu Campiri a festivalu Rock for People.