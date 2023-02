Ceny se před inflační vlnu nevrátí. Můžeme si za to sami, říká šéf Linetu

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Za loňský rok vyskočily ceny v Česku o 25 procent. A jak upozorňuje v novém pořadu Inside Talks šéf Linetu Tomáš Kolář, na předinflační úroveň už se nikdy nevrátí.

„Ceny si našly novou úroveň. Budou se pohybovat v určitých limitech, ale to, co nám vyskočilo o desítky procent, se nazpátek nevrátí,“ říká Tomáš Kolář s tím, že zatímco jednu část inflačního šílenství způsobil extrémní růst cen komodit, za tu druhou si Češi mohou sami.

„Inflace ve službách není importovaná inflace, jak se nám občas snaží někdo namluvit. To je inflace, kterou jsme si způsobili sami tím, že ochotně přistupujeme na vyšší ceny, protože máme prostor na ty ceny přistupovat,“ vysvětluje Kolář.

„Během covidu jsme rozpustili velké balíky peněz do společnosti a nedostali oproti tomu žádnou přidanou hodnotu. Služby zdražovaly proto, že mohly. Ne proto, že by se jim dramaticky zvýšily vstupy,“ říká.

Inside Talks Pořad, ve kterém bude Zuzana Hodková se stálým týmem expertů rozebírat zákulisí byznysu. Tito insideři popíší, jakými tématy žije průmysl, potravinářství, reality, startupy, finance, energetika nebo automobilový průmysl, a vysvětlí klíčové momenty a souvislosti. Insidery je tato skupina šéfů: Tomáš Kolář z Linetu Petr Palička z realitní divize Penty Petr Novák z divize automotive společnosti JTEKT Tomáš Spurný z Moneta Money Bank Ondřej Fryc z Reflex Capital Martin Durčák z ČEPS Foto: Seznam Zprávy Inside Talks. Každý pátek na SZ Byznys.

Právě Tomáš Kolář byl jedním z prvních, kdo před dvěma lety kroutili hlavou nad inflační politikou ČNB a očekávanou dvouprocentní inflací. Upozorňoval, že vysoké ceny surovin, které výrobci najednou platí, se musí někde projevit.

„Pamatuji si to dodnes – byl březen roku 2021, když začaly raketově růst ceny komodit a komponentů. Byl to šok, řádově to byly desítky, potom stovky procent, o které se to zdražilo, a bylo téměř nemožné, aby průmysloví výrobci byli schopni držet ceny. Bylo jasné, že je jen otázka zpoždění, kdy se výrobky dostanou na trh a promítne se to do koncových cen. Dnes vidíme, že to zpoždění je až tři čtvrtě roku,“ říká Kolář.

A přidává i aktuální výhled – od podzimu totiž ceny komodit v průmyslu stagnují. „Jakkoliv se o inflaci budeme bavit ještě dlouho, můžeme hovořit o stabilizaci. Pokud bych to vzal čistě z té zkušenosti, teď si budeme muset další rok počkat na to, než nám inflace přestane růst,“ dodává.

Krize? Není důvod

Vyšší cena komodit a náklady podle něj už však v průmyslu diskuzím nedominují. Nyní se řeší kupní síla, poptávka a skutečnost, jestli Česko zamíří do krize, nebo se jí vyhne. A i když teď zvyšování mezd v Česku nestíhá kopírovat zvyšování cen, nevidí to Kolář jako problém.

„Češi v minulém období strašně bohatli, to je neoddiskutovatelné,“ říká s tím, že vždy záleží na tom, k jakému momentu se současná doba vztáhne.

„Deset let tu rostly mzdy neproporcionálně k přidané hodnotě. Teď se sice nabízí otázka, kdo mi dorovná inflaci, ale když jsme rychle bohatli, nikdo se neptal, komu to vrátíme,“ říká Kolář s tím, že určitá část společnosti teď problém mít může, ale proto je potřeba vyselektovat ty, kteří pomoc opravdu potřebují a nerozhazovat peníze plošně.

Krize nebude, firmy nezkrachují

Že se Česko vyhne krizi, naznačuje podle něj několik ukazatelů – nízká míra nezaměstnanosti, velké množství peněz v ekonomice a fakt, že Německo s krizí nepočítá.

„Firmy určitě ztratí velkou část zisků, protože nedokáží všechny zvýšené vstupy přenést na své zákazníky, ale není to ve stavu, že by bankrotovaly,“ dodává Kolář s tím, že situace nebude růstová, spíš stagnační. „Ano, možná zchudneme o 10 procent, ale to ještě nemůžeme nazývat krizí. Určitě se ale můžeme rozloučit s tím, co jsme zažívali od roku 2014 do roku 2019, kdy všechno rostlo,“ dodává.