Dobré zprávy od první dámy ČNB. Zamrazilová vidí, že inflaci dochází dech

Inflace, která se už několik měsíců drží na dvouciferných hodnotách, ujídá lidem z mezd. Žádat o přidání je tak podle nové viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové sice logické, ovšem kontraproduktivní. „Je to pochopitelné, ale krátkozraké, protože za rok už může být ten člověk bez místa.“

Navíc firmy vyšší náklady na mzdy propíšou do koncové ceny výrobků a inflace bude podle ní bez konce. „Pokud by se ukázalo, že podniky byly přinuceny zvyšovat mzdy o víc než pět až sedm procent, tak máme roztočenou mzdově-inflační spirálu. Výrobce musí ten nárůst propsat do ceny,“ popisuje Zamrazilová.