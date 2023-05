Češi rozvážejí balíky „s bonusem“. Už se chystají na dobývání jihu Evropy

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

E-commerce jako celek v Česku brzdí, v uplynulém roce se v tuzemsku poprvé v historii snížil její počet a podle Asociace pro elektronickou komerci také vůbec poprvé poklesl celkový obrat české e-commerce. Logistický Mailstep Jiřího Šmejce a Jana Rozlivky přesto loni vyrostl o 46 procent, připsal si tržby 660 milionů a odeslal tři miliony zásilek. Letos chce počet zásilek zvýšit o další milion a nadechl se k evropské expanzi.

Po Itálii přichází Řecko

„Ať chceme, nebo ne, Česká Republika je přece jenom menší trh s deseti miliony obyvatel. U nás už teď skoro 70 procent zásilek odchází do zahraničí,“ říká v pořadu Agenda SZ Byznys Jan Rozlivka s tím, že dalším krokem je proto vybudování sítě zahraničních distribučních center.

První sklad už firma otevřela v Itálii. „Má pět tisíc metrů čtverečních a už odesíláme první zásilky,“ říká Rozlivka s tím, že letos firma přidá ještě Řecko. „Je to trh, které je vyspělý, ale z hlediska e-commerce je tak zhruba pět let za Českem. Využíváme tu místní znalosti našeho majoritního akcionáře Emma Capital, který má v Řecku síť výdejních boxů a je jedničkou trhu,“ pokračuje Rozlivka.

Mailstep Česká společnost, která zajišťuje logistiku pro e-shopové firmy, tedy především software pro celý proces zasílání zboží a prostory pro uskladnění. Disponuje přes 50 000 metrů čtverečních provozní a skladové plochy.

V tuto chvíli má Mailstep v Řecku založenou firmu a je v poslední fázi výběru skladů, které následně osadí vlastní technologií. „Rádi bychom to rozjeli v průběhu prázdnin, abychom byli schopni odesílat první zásilky ještě v letošním roce, to znamená před vánoční sezonou,“ dodává Rozlivka s tím, že další na řadě je Španělsko či Francie. Na expanzi má firma připraveny miliony eur, nejnáročnější jsou však podle Rozlivky technologie, do kterých výrazně zainvestovala v minulých letech.

Zelená louka versus akvizice

„Na expanzi se díváme z hlediska klastru zemí, které jsme schopni obsloužit v režimu doručení do druhého dne. Z Česka jsme schopni obsloužit Slovensko, Německo a Polsko. Co se týče obsluhy Západu, tak tam se nyní intenzivně díváme na obsluhu Španělska a Francie, což jsou velké trhy,“ dodává Rozlivka s tím, že jedna z těchto zemí by tak měla přijít na řadu v příštím roce. Aktuálně firma porovnává, zda je pro ni výhodnější koupit již fungující firmu, nebo začít v dané zemi na zelené louce.

Pět nejznámějších evropských e-commerce logistických společností 1. DHL 2. DPD 3. FedEx/TNT Express 4. Royal Mail 5. GL

„Například v Itálii jsme vhodnou akviziční příležitost nenašli. Na jiných trzích ale vždy porovnáváte případnou cenu investice a to, jaké to přinese synergie a zda případná firma bude schopna přijmout náš software. Těch kritérií na zvážení je hodně,“ říká s tím, že mimo Evropu firma zatím namířeno nemá. V Evropě se však chce stát do pěti let jedním z nejvýznamnějších hráčů.

Do karet jí nahrává trend, kdy e-shopy stále více předávají kompletní starost o zboží firmám, jako je právě Mailstep. Tato služba se nazývá fulfillment a v podstatě jde o přepravu s bonusem – firma zařídí veškerou logistiku od převzetí zboží přes skladování a kompletaci až po balení a dopravu.

Největší čeští konkurenti v oblasti fulfillmentu ComGate

Shipmall

Flash Services

Skladon

Mailstep

Šéf PPF jako parťák

Majoritním akcionářem vlastnícím 70 procent firmy je Emma Capital současného šéfa PPF Jiřího Šmejce, která do Mailstepu vstoupila v roce 2021. „Věděli jsme, že chceme hrát právě mimoevropskou hru, a říkali jsme si, že se chceme domluvit se silným partnerem. Je to už rok a čtvrt od vstupu Emma Capital a já jsem moc rád, že se naše společné cíle nezměnily. Investujeme, máme plány, jedeme,“ dodává Rozlivka.

Emma Capital ale není první investor v Mailstepu. Firmu, kterou Jan Rozlivka založil v roce 1990, poprvé prodal v roce 2003 švýcarsko-rakouské společnosti Meillerghp, o dva roky později ji ale koupil zpět. Po vstupu Emma Capital vlastní Jan Rozlivka 30 procent společnosti.

