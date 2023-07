Skladů je stále málo. Česká a německá firma postaví haly za 17 miliard

Hlad po skladovacích a výrobních prostorech trvá, stejně jako poptávka ze strany investorů, kteří hledají, kam výhodně vložit peníze. A na této vlně se veze i společnost Progresus. Aktuálně staví ve spolupráci s firmou Garbe industriální halu mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem za 30 milionů euro a už teď si obě firmy domluvily další spolupráci.

Na Slovensko i do Polska

„Klášterec byl první z těch projektů a nejmenší. Následují další - nejenom v tomto kraji, ale i na jižní Moravě a posouváme se také za hranice - na Slovensko a do Polska. Na stole je sedm projektů o objemu více než půl milionu metrů čtverečních. Co se týče financí, blížíme se částce 800 milionů euro. To by měla být cena parků, jakmile se postaví. Bavíme se o projektech na čtyři roky,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Lukáš Zrůst, spoluzakladatel holdingu Progresus s tím, že jde o kombinaci industriálních parků a skladů. „Nájemci jsou z oblasti e-commerce, logistiky i výroby,“ dodává Zrůst.

Spolupráce s německým gigantem Garbe, který na trhu působí třicet let a má za sebou více než 5,3 milionu metrů čtverečných ve 194 developerských projektech v šesti zemích, prý funguje dobře. „Pochopil jsem, co znamená německá preciznost. Přesně, jak jsme si to s Garbe naplánovali na papíře, bylo to i v reálu. Když Garbe řekne, že něco bude v dubnu, je to v polovině dubna,“ říká Zrůst, podle kterého je stále velká poptávka po průmyslových nemovitostech. „Industriální development je vítězem této krize,“ říká s tím, že právě na něj je teď soustředěna pozornost Progresus Holding. „Samozřejmě máme stále RD Rýmařov, takže stavíme, ale co se týká bytů, tak tam nekupujeme žádné nové projekty, protože není pro koho stavět,“ vysvětluje.

Každý průmyslový park má podle něj už dopředu svého nájemce. Stejně tak tomu bylo i v případě prvního parku obou firem. V něm má většinu německá společnost Isolite, která do Česka přesouvá výrobu výfuků a plánuje zaměstnat 300 lidí.

„Je to majoritní nájemce, který zabírá 70 procent haly. Už jsme ve finále jednání s druhým nájemcem,“ dodává Zrůst s tím, že v případě Isolite je smlouva podepsaná na 10 plus 10 let a firma už avizovala zájem o prodloužení o další dekádu.

Investoři do průmyslových nemovitostí

Financování výstavby hal má být zajištěno hlavně kombinací peněz od bank, vlastních zdrojů a samozřejmě penězi od investorů. „Startujeme fond kvalifikovaných investorů Progresus, který bude mít za cíl nakupovat hotové pronajaté parky. Cítíme obrovskou poptávku právě po tomto segmentu,“ říká Zrůst s tím, že zájem už projevily desítky investorů. První rok chce fond spravovat miliardu korun, cílem má být miliarda euro.

Industriální plochy v Česku Plocha: Podle společnosti Industrial Research Forum dosáhla celková nabídka moderních industriálních ploch v Česku v 1. čtvrtletí roku 2023 hranice 11 milionů metrů čtverečních. Místo: Více než polovina aktuálně rozestavěných prostor na haly se nachází v Karlovarském, Plzeňském a Jihomoravském kraji. Nájemné: Nejvyšší dosahované nájemné bylo na úrovni 7,7-7,9 euro za metr čtvereční měsíčně. Speciální nabídky v Praze ale začínají i na 8,5 euro za metr čtvereční měsíčně. Developeři Mezi největší hráče na trhu patří Panattoni, VGP, CTP, ProLogis, Garbe, GLP Investoři do výstavby Accolade, Conseq, Progresus