V Brně staví kanceláře za 1,5 miliardy. Prý nejmodernější v srdci Evropy

Skupina CTP vlastní v Česku 40 procent všech skladovacích prostor. Na počtu skladů a výrobních hal, které si od nich pronajímají, zatím prý není znát, že by firmy začaly šetřit. Spíš si pečlivěji hlídají náklady na energie.

„Trend, který vidíme poslední dva tři roky, je extrémní, je to hlavně nedostatkem skladovacích prostor a nových pozemků, kde by se dalo stavět. Nevnímáme, že by se tempo růstu zpomalovalo, spíš se mění charakter poptávky,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Jakub Kodr, obchodní ředitel CTP. Největšího evropského vlastníka, developera a správce logistických a průmyslových nemovitostí, který měl za celou skupinu poslední obrat 490 milionů eur, tedy asi 12 miliard korun.