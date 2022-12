Ekologové otočili. Bioplasty jsou možná větší problém než plasty

Společnosti nainvestovaly do výrobních technologií bioplastů obrovské prostředky. A výrobci i prodejci deklarují, že bychom se takových obalů měli snadno zbavit. Prostě se samy rozloží nebo se zkompostují.

Mezi ekology však přibývá hlasů, že bioplasty často nejsou řešením. Naopak jsou v mnoha ohledech horší než klasické plasty. Jak je to možné?

Důvodů je hned několik, vysvětluje Lenka Mynářová, členka expertního týmu Evropské komise pro mikroplasty, členka představenstva Institutu cirkulární ekonomiky a zakladatelka iniciativy No Greenwashing, jež se snaží přesvědčit firmy, aby mluvily pravdu o udržitelnosti.

„Vezměte si dva kelímky. Spotřebitel není schopen rozlišit, co je a není bioplast a co s bioplastem dělat. Když se dá do žluté popelnice, kontaminuje recyklační procesy,“ popsala. Existují stovky druhů bioplastů, které se navíc někdy vyskytují v kombinaci s jinými materiály, a pro spotřebitele chybí jasné označení, jak s výrobkem naložit. Rozeznat plast od bioplastu je někdy bez analýzy nemožné i pro odborníky.