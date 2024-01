Hledá se recept, jak srazit ceny energií. Většina politiků věří živlům

Všechny koaliční strany i opoziční hnutí ANO vidí hlavní lék na energetickou drahotu v pokračování investic do nových elektráren. Především do těch nízkoemisních.

Síkela, stejně jako jeho náměstek Petr Třešňák (Piráti), ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) či Michal Kučera (TOP 09) doporučují urychlit budování obnovitelných zdrojů, které podle nich zajistí levnou energii a měly by tak tlačit na pokles celkové zákaznické ceny. Síkela a Kučera navíc zdůrazňují investice do posilování a modernizace distribučních sítí, včetně budování akumulačních kapacit.

Budování nových jaderných bloků ve svých odpovědích zmiňují i zástupci Pirátů, ODS a STAN. Jenomže i když na výstavbu nových jaderných elektráren dojde v půli 30. let, jak slibuje investorská firma ČEZ, neřeší to ceny elektřiny v příštích deseti letech.

„Než se vybuduje jádro a obnovitelné zdroje, je třeba udržet uhlí, co to půjde,“ míní Karel Havlíček z ANO. A popisuje svou představu: „Musíme hledat cestu, jak si poradit s vysokými cenami emisních povolenek. A to jak na úrovni Evropské unie (tedy prosazovat zvýšení množství povolenek na trhu nebo jiný systém obchodování apod.), tak na národní úrovni.“ Také Jan Skopeček z ODS doporučuje „nezbavovat se současných stabilních zdrojů“ (tj. uhelných elektráren), dokud za ně nebude náhrada v jiných stejně stabilních zdrojích.

Noveský výslovně varuje před investicemi do sítí. „Jediná nová dotovaná megalomanská investice (cca dvě miliardy korun) do obří fotovoltaické elektrárny o výkonu 100 megawattů si vynutí investice do vedení, trafostanic a rozvoden za minimálně další dvě miliardy korun, které opět budou zvyšovat cenu distribuce. Podobných dotovaných a distribuci zatěžujících projektů se chystá mnoho dalších. Navíc všechny tyto nesmyslné investice budou stát další desítky až stovky miliard korun na systémových službách a investicích do datových center a dalších zařízení, jež zbytečně zvyšují cenu za distribuci. Rovněž mnohamiliardová výstavba nových linek do Německa, které budou fungování české energetiky spíše ohrožovat, povede k dalšímu tlaku na zvyšování regulovaných cen,“ soudí.