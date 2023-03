Švýcaři mají nůž na krku. Krize Credit Suisse se musí vyřešit do rána

Švýcarsko se chystá využít mimořádná opatření, aby urychlila převzetí problémové banky Credit Suisse konkurenční bankou UBS. Listu Financial Times to potvrdily tři osoby obeznámené se situací.

Švýcarská banka Credit Suisse se dostala pod tlak během minulého týdne poté, co padla kalifornská banka Silicon Valley Bank a panika se rychle rozšířila po celém světě. Problémy švýcarského věřitele se však obzvláště vyostřily ve středu, kdy největší akcionář Saudi National Bank odmítl navýšit svou investici v bance, a do Credit Suisse tak nalít dodatečný kapitál.

Švýcarská národní banka a regulační orgán Finma oznámily preferují spojení dvou švýcarských bank, a vyřešení problémů v rámci jedné země. V případě, že by se Credit Suisse nepodařilo stabilizovat, mohlo by v pondělí po otevření finančních trhů dojít k další eskalaci problémů, zejména dalšímu odlivu vkladů a propadu akcií banky. Hrozil by tak bezprostřední krach Credit Suisse.