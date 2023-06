Zálohovat budou „Vesničky mé střediskové“ i benzinky, říká náměstek

Ministerstvo životního prostředí ladí parametry zálohového systému a nosit prázdné plastové lahve a plechovky zpět do obchodů by Češi mohli začít nejdříve v roce 2025.

Jeden z největších sporů se nyní vede o to, kdo bude v systému povinně zapojen. Takzvaných odběrných míst má být hned na startu zhruba 11 tisíc. Tím by se Česko zařadilo mezi země s nejhustší sběrnou sítí prázdných obalů.

Povinnost je přijímat by měly prodejny potravin s rozlohou nad 50 metrů čtverečních a také čerpací stanice se stejně velkou prodejní plochou.

„S tím bohužel souhlasím. Jsem ale proti tomu, aby něco platilo povinně. Velmi rád doporučím čerpacím stanicím, aby obaly vybíraly, ale budu lobbovat proti povinnému zavádění systému,“ reagoval Ivan Indráček, předseda Společenství čerpacích stanic. V případě, že systém bude povinný pro obchody nad 50 metrů čtverečních, by se podle něj do systému zapojila pětina až čtvrtina všech benzinek.

Problém s nedostatkem místa by podle Surého měly čerpací stanice řešit například umístěním kontejnerového boxu či výkupního automatu venku. Malé obchody budou mít možnost ručního sběru například pomocí skenerů.

Podle něj by měla v Česku vzniknout hustá síť odběrných míst proto, aby obyvatelé malých obcí nebyli v nevýhodě a nejezdili 20 kilometrů daleko jen proto, aby mohli vrátit prázdné obaly.

„Diskutovali jsme, aby síť byla co nejracionálnější, protože v ČR máme 2000 obcí, které nemají jedinou prodejnu. Proto se bavíme o prodejnách 50 plus, které jsou i v obcích typu Vesničko má středisková,“ uvedl.

„Je nutné jít do určité míry do neefektivity, rozdíly budou pouze v logistice, a ne v mandatorních výdajích. Pokud zálohy mají být uvedeny v život, toto je určitá daň,“ říká Surý.

Vznik zálohového systému, v jehož centru by měla být nově vzniklá nezisková společnost se zastoupením výrobců i prodejců – takzvaný operátor –, by měl být jednodušší a rychlejší než na Slovensku, kde správce vznikl během pár měsíců a po startu chyběly obchodníkům automaty. V plánu je totiž využít již existující třídicí linky a logistiku.

„EKO-KOM má rezervní fondy, ale v určitém momentě bude muset u jiných obalových plátců prostě získat větší část finančních prostředků. Nebude to ale pro něj zásadní výpadek, že by se zdražovalo dvakrát nebo třikrát, spíš se budeme bavit o pěti nebo deseti procentech,“ říká Surý.

„Fixní náklady systému svozu ani dotřídění se nezmění, a proto jeho efektivita klesne. To se projeví v růstu jednotkové ceny za tunu vytříděného odpadu. Budou tak muset vzrůst platby výrobců obcím za zajištění třídění a recyklace plastových a kovových obalů,“ uvedl mluvčí společnosti Lukáš Grolmus.

Manipulační poplatek by podle něj mohl být na startu zhruba 0,80 koruny za každou PET lahev s tím, že by se zřejmě druhý rok upravil podle reálných nákladů. Zálohy ve výši čtyř až pěti korun by měly být osvobozené od DPH. Manipulační poplatek (handling fee) nebude odstupňovaný jako na Slovensku, kde jsou znevýhodněny barevné lahve. Podle Surého už tento účel plní takzvaná ekomodulace.