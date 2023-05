Zlevnit potraviny se výrobcům nechce. Tlačí na ně řetězce bojující o zákazníky

Firmy v oboru se do cenových odhadů raději nepouštějí. Bojí se, že by to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhodnotil jako ovlivňování trhu a budou potrestány. V minulosti se totiž už stalo, že obchodníci byli potrestáni za predikci cen zveřejněnou v mediích, kdy to úřad vyhodnotil jako skrytý vzkaz pro konkurenty na trhu.