Češi šetří a na Vánoce utratí 12 000 korun, o 1500 méně než loni

V letošním roce chce většina lidí ušetřit, a to i na dárcích. Nejčastěji za ně plánují utratit 3000 až 5000 korun a 5000 až 10000 korun. Téměř třetina dotázaných chce za jídlo a pití zaplatit do 3000 korun. Více lidí chce ušetřit také na výzdobě, za kterou plánují dát do 500 korun.

Podobně jako loni tři procenta lidí zvažují půjčku na koupi vánočních dárků, skoro polovina z nich by si půjčila od banky. Vyplývá to z listopadového průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů.

Vánoce tak vyjdou průměrnou českou domácnost přibližně na 12 000 korun, asi o 1500 korun méně než loni. Nejvíce peněz lidé plánují utratit za vánoční dárky.

Většina Čechů si myslí, že zadlužit se kvůli vánočním svátkům není správné. Obecně mají menší problém s půjčkou na dárky mladší lidé do 26 let, necelá desetina z nich to považuje za dobrý nápad. Výše půjčky na letošní Vánoce je nejběžněji 5000 až 10 000 Kč. Hlavním důvodem půjčky je neochota čekat a šetřit, případně sleva na kupované zboží. Nejčastěji si lidé půjčovali na hračky pro děti, což uvedlo 36 procent respondentů, a vybavení bytu a spotřební elektroniku. To zmínilo 24 procent dotázaných.

„Obecně co se týče vánočních dárků, se tady projevuje určitá skepse, určitá opatrnost a jaksi nižší ochota utrácet nebo si dokonce půjčovat na věci zbytné. Ještě v roce 2021 to byl každý desátý, kdo zvažoval, nebo přímo považoval půjčku na vánoční dárky za dobrý nápad. Loni a letos to jsou už jen tři procenta, což je dramatický pokles. Důležité je, že se to drží na velmi nízké úrovni a osobně si myslím, že je to velmi racionální přístup,“ uvedl náměstek výkonné ředitelky asociace Filip Hanzlík.

I v letošním roce jsou banky hlavními poskytovateli peněz pro ty, kteří si plánují vzít půjčku na vánoční dárky. Jde o 45 procent dotázaných. U jiných finančních společností si jich půjčí 27 procent, u leasingových firem 15 procent. Třetina Čechů vůbec neuvažovala nad schopností splácet své závazky a nemá tedy obavy. Naopak zhruba 30 procent se obává, že by se mohla dostat do potíží se splácením, šest procent z nich to dokonce považuje za velký problém, který neví, jak budou řešit.