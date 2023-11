Příprava na inflační Vánoce. Tento rok bez rekordů

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Jaké budou letos Vánoce? Možná poprvé po dlouhé době Česko neohlásí další rekordní rok v počtu přepravených balíčků a obchodníci nepotvrdí rekordní zisky. Maloobchodní tržby klesají 16 měsíců v řadě a že by se Češi ke konci roku utrhli ze řetězu, to nevypadá. Na to se připravují i dopravci.

„Není to o tom, že by najednou nebyla ta klasická sezonnost, ale spíše to vidíme na tom, že lidé třeba méně utrácejí na menší počet nákupů. I na spotřebitelském koši je vidět, že kupují levnější věci,“ říká v Agendě SZ Byznys majitel přepravní společnosti Dodo Michal Menšík.

Podle něj nákupy kvůli inflaci sice dosáhnou určité hranice, takže z pohledu tržeb budou možná útraty výš než loni, z pohledu počtu balíčků ale už ne.

„Na celý segment e-commerce to dopadá ve velkém. Zaznamenali jsme inflaci, nárůst cen paliv. Všechno jsme museli promítnout do cen a našich plánů. Rozhodně to není to, co jsme chtěli a očekávali, ale je to nějaká vyšší moc, které se musíme přizpůsobit,“ říká Menšík.

Jeho firma sice v letošním roce roste oproti loňsku o 30 procent, ale rozhodně nedosahuje výsledku, který si naplánovala – tedy dostat se přes dvě miliardy v obratu. „Budeme mít 1,6 miliardy, nebo 1,7 miliardy,“ dodává Menšík.

Brzda ve Španělsku

Růst obratu však hodně táhne zahraničí. „Hodně nám vyrostlo Německo, je to pro nás velký a zajímavý trh, kde vidíme spoustu příležitostí,“ říká Menšík s tím, že právě na Německo se teď firma chce více soustředit.

Kvůli současné situaci na trhu však firma zabrzdila expanzi do dalších zemí. „Měli jsme rozjetou expanzi do Španělska, Rumunska a k té bychom se chtěli ve správnou dobu vrátit. Zastavili jsme ji ještě úplně na začátku, takže ještě jsme neměli žádné lidi,“ říká Menšík a dodává, že aktuálně je situace v celé Evropě stejná.

„V době, kdy všichni naši potenciální zákazníci řeší primárně svoje zásoby a jak se vůbec s touto situací vypořádat, nemá úplně smysl tam bušit na dveře.“

Ztráta v Česku kvůli investicím

Pro příští rok Dodo počítá s tím, že obrat ze zahraničí převýší ten český. Loni měla firma v Česku 886 milionů, ale ztrátu 123 milionů. „Když se koukneme na tu samostatnou jednotku, tak my na každé objednávce vyděláváme, ale samozřejmě tím, že investujeme do expanze, technologie a systému, tak v tu chvíli samozřejmě nějakou ztrátu generujeme,“ říká Menšík a potvrzuje, že v tomto ani příštím roce Česko ziskové nebude.

Dodo patří mezi nejrychleji rostoucí firmy v Česku. Aktuálně má 2500 kurýrů - z toho tisíc v Česku. Jeho flotila čítá 1200 aut a zejména na německém trhu používá elektromobily. „V Německu je to velké téma, tam to firmy hodně tlačí a dokonce to někteří dávají jako požadavek na to, abyste vůbec mohli rozvážet. Na druhou stranu, německá infrastruktura je úplně jinde,“ dodává Menšík.

Sedm milionů zásilek

Loni DoDo převezlo 5,8 milionu zásilek a letos očekává sedm milionů. Růst však táhne zahraničí a noví zákazníci.