Drahé Vánoce 2023. Výmluva na slabou korunu neobstojí, říká obchodník

Další oslabování domácí měny už by však podle něj znamenalo větší problém.

„Troufám si říct, že oslabení o 20 procent by už byl dostatečný důvod zamyslet se takřka u všech produktů, jestli se nákup vyplatí,“ popsal možný scénář.

Zboží nakoupené při nevýhodném kurzu by v praxi pro konečné zákazníky znamenalo jediné – zdražování. Podle Fuchse se však aktuální stav do nabízených produktů dnes ani za několik měsíců nepromítne.

Druhý důvod už však moc radostný není, ceny před zdivočením krotí i ochlazení domácí poptávky kvůli probíhajícímu inflačnímu šoku a poklesu reálných mezd. A nepomáhá ani nejistý výhled do budoucna.

Zmíněný koktejl špatných zpráv se dobře propsal i do propadu cen za námořní kontejnerovou dopravu, která se meziročně na trase z Číny do Evropy snížila zhruba šestinásobně.

„Ceny za kontejner se od počátku roku drží na nízkých hodnotách, což je další pozitivní důvod, který je třeba brát v potaz, když se bavíme o tom, co vstupuje do konečných cen pro zákazníky. Koruna sice oslabuje, na druhou stranu nám klesají náklady na logistiku, to znamená, že není důvod zbytečně navyšovat ceny pro konečného spotřebitele,“ dodává Fuchs.