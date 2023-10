Slabší koruna už vadí jen dovolenkářům. Firmy se přizpůsobily

Současná oslabená koruna v sobě pro domácí vývozce nese i další nespornou výhodu, kterou je vyšší zisk za prodej zboží či služeb za hranicemi. Jednoduše to znamená, že například za jedno euro či dolar dostanou více korun. Zatímco ještě v dubnu vývozci inkasovali v průměru za jedno euro 23,40 koruny, dnes je to o korunu více. Vyjádřeno procenty - koruna zeslábla o čtyři procenta.

Ještě do poloviny letošního roku koruna proti oběma zmíněným měnám s občasným „zaškobrtnutím“ nabírala na síle, a proti euru dokonce zkoušela nejsilnější úrovně od roku 2008. Pro české dovozce to byla velká příležitost, jak si zajistit výhodný kurz pro případ, že by koruna začala ztrácet půdu pod nohama, což se také stalo.