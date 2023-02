Facebook se odráží ode dna. Pomohl hromadný vyhazov i aktivnější „klikači“

Čistý zisk společnosti Meta Platforms, která vlastní sociální sítě Facebook, Instagram nebo chatovací platformu WhatsApp, se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 meziročně snížil o více než polovinu, a to z 10,29 miliardy dolarů na 4,65 miliard. Vyplývá to z výsledkové zprávy společnosti, kterou okomentoval server BBC.

To je oproti předchozím výsledkům dobrý posun, Meta totiž loni znepokojila své investory, když zaznamenala historicky první pokles denního počtu uživatelů facebooku a naznačila, že se zaměřuje na investice do virtuální reality, tzv. metaverza.

Podle CEO společnosti Marka Zuckerberga bude rok 2023 rok efektivity, kdy by se měly snižovat náklady. „Nyní jsme v jiném prostředí,“ řekl a poukázal na příjmy firmy, které v roce 2022 poprvé za její existenci poklesly. „Nepředpokládáme, že to bude pokračovat, ale také si nemyslím, že se to vrátí do stavu, v jakém to bylo dříve. „Rok 2022 byl podle něj náročný, společnost ho však zakončila dobrým pokrokem.