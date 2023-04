Dividendové žně se blíží. Lovci snadného výdělku se mohou spálit

To už však neplatí pro dividendový výnos – to je podíl výše dividendy na akcii k ceně dané akcie. Pokud firma vyplatí dividendu 10 Kč a její akcie stojí 100 Kč, pak je dividendový výnos 10 procent. V tomto ohledu tedy tabákového obra překonají už zmíněné Moneta spolu s Komerční bankou. Očekává se, že vyšší dividendový výnos bude mít i ČEZ.

Podle současné dividendové politiky společnosti ČEZ se očekává, že dividendy budou v rozmezí 87 až 117 Kč. Investoři zároveň předpokládají, že se společnost i vzhledem k potřebám státního rozpočtu bude držet horní hranice. Pokud by se tento scénář potvrdil, mohli by akcionáři získat zhruba 11procentní dividendový výnos při současné ceně akcie nad 1000 Kč.

„Silné výsledky hospodaření za rok 2022 indikují výraznou dividendu. V případě realizace přibližně 80procentního výplatního poměru (tuto úroveň naznačuje samotný ČEZ) to značí letošní dividendu ve výši 117 Kč. To je hladina, kterou jsme očekávali v našem optimistickém scénáři. Pokud by si stát na valné hromadě prosadil ještě výraznější výplatní poměr (např. kolem 90 procent), pak by to znamenalo dividendu v blízkosti 130 Kč na akcii. Za předpokladu vyplacení celého zisku by pak dividenda činila 146 Kč na akcii,“ uvedl analytik Fio banky Jan Raška.