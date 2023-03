Danění akcií a kryptoměn: Jak se liší a co byste měli vědět?

Pokud vaše příjmy z prodeje všech akcií v daném kalendářním roce nepřesáhly 100 tisíc korun, můžete využít první osvobození od daně. Doba držení akcií není podstatná – platí to i v případě, že jste je vlastnili pouze měsíc, nebo dokonce tři dny.

Stotisícový limit pro osvobození od daně zahrnuje celkové příjmy z prodeje akcií bez ohledu na to, zda jste peníze vydělali, nebo prodělali. Je důležité mít na paměti, že jde o celou částku, kterou jste získali jejich prodejem.

Rozhodnete-li se využít služeb daňového poradce, pak můžete přiznání odevzdat až do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období, tedy do 3. července 2023.

Pokud se rozhodnete podat přiznání elektronicky, máte o jeden měsíc delší lhůtu a můžete ho odevzdat až do 2. května 2023.

Pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2022 je potřeba ho odevzdat finančnímu úřadu do 3. dubna 2023.

Kromě stotisícového limitu existuje i další situace, která vás může osvobodit od daňového přiznání – takzvaný časový test. Pokud jste drželi své investice po dobu nejméně tří let, nebudete muset uvádět zisky z prodeje těchto investic ve svém daňovém přiznání. Jinými slovy, pokud jste koupili akcie před více než třemi lety, nemusíte platit daň, přestože se hodnota akcií mohla za tu dobu zvýšit.

A co když jste se nevešli do limitu 100 tisíc korun a zároveň jste akcie prodali dříve než po třech letech? V takovém případě vás čeká vyplnění daňového přiznání. Je třeba uvést neosvobozený příjem z prodeje cenných papírů v daňovém přiznání. A to i v případě, že byly prodány se ztrátou, ačkoli výsledná daň bude nulová.