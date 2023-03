Přehledně: Kdy studenti podávají daňové přiznání?

Pro studenty platí ohledně termínu podání daňového přiznání za rok 2022 stejná pravidla jako pro ostatní fyzické osoby. Pokud jej budou odevzdávat v papírové formě fyzicky nebo poštou na finanční úřad, vyprší jim lhůta 3. dubna 2023. Při podávání elektronického přiznání se jim prodlužuje do 2. května 2023. Při využití služeb daňového poradce dokonce do 3. července 2023.

Slevu na studenta je možné odečítat z daní, pokud osoba studuje, ale jen do 26 let. Případně do věku 28 let v případě prezenční formy vysokoškolského studia v doktorském studijním programu. Musí však doložit potvrzení o studiu.