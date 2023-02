Daňové přiznání 2023: Do kdy ho podat a jak na to

Díky citelnému zvýšení částek, které rozhodují o nutnosti podávat daňové přiznání, se letos této administrativě vyhne více lidí než dříve. Jiná novinka však nemusí být pro každého příjemná. Kvůli povinnému zřizování datových schránek se bude muset řada podnikatelů a živnostníků přeučit z papírového na elektronické podání. Ten, kdo se tomu chce ještě letos vyhnout, by si měl s vyplněním dokumentů pro finanční úřad pospíšit.

Přiznání k dani z příjmu za předešlý rok musí podat velká většina živnostníků a podnikatelů. V některých případech to čeká i zaměstnance nebo studenty s více brigádami.

Zaměstnanci musejí přiznání podat v případě, že si kromě základních příjmů ze zaměstnání u zaměstnavatele přivydělají více než 20 tisíc korun za rok. Tato částka se letos taktéž zvýšila, z původních šesti tisíc korun. Do zmíněného limitu se nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozeny, a příjmy, u kterých se vybírá srážková daň.

V lednu stát začal povinně zřizovat datové schránky všem podnikatelům, živnostníkům, společenstvím vlastníků a dalším subjektům. Vzhledem k velkému množství to bude trvat až do března. Každý, komu stát zřídí datovou schránku dříve, než podal daňové přiznání, bude už muset podání učinit elektronicky.

V zaslání papírového daňového přiznání poštou se jako rozhodný termín bere datum podání na poště. Stačí tedy stihnout formulář a potřebné přílohy na poště podat do jejích zavíracích hodin 3. dubna 2023.

Na elektronické podání je o měsíc více času, dokumenty stačí on-line odeslat nejpozději ve středu 2. května 2023, a to do konce dne, tedy do 23:59 hodin. Elektronické podání není nutné nikde předem hlásit.