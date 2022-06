Firmy odkládají vstup na světové burzy, bojí se nejisté budoucnosti

V celosvětovém měřítku se pak hodnota primárních nabídek ve stejném období snížila o 71 procent na 81 miliard dolarů. Firem, které vstoupily na burzy, bylo celkem 596. To je výrazný propad proti loňským 1 237.

První tři čtvrtletí roku 2021 byla totiž vůbec nejaktivnějším obdobím pro kótování akcií v historii. Společnosti se doslova hnaly na burzy poté, co předtím své plány odkládaly kvůli koronavirové pandemii. Jenže zvýšená rozkolísanost trhů, ruská agrese na Ukrajině a hrozba globální recese způsobily, že chuť firem upsat své akcie na burzy se letos výrazně snižuje.

„Spousta lidí a firem se na vstup na burzu chystala, ale pak je zasáhla souhra několika faktorů najednou,“ řekl pro list Financial Times Martin Glass, partner právní společnosti Jenner & Block, která firmám poskytuje poradenství pro primární nabídky akcií. „Jakmile se situace stabilizuje, můžeme počítat s obnovením aktivity, i když loňské úrovně nedosáhneme. Lidé každopádně neopouštějí loď, jen si dávají pauzu,“ říká.

Navzdory všeobecně zhoršujícím se podmínkám ale růst cen energií naopak zatraktivnil nabídky ropných a plynárenských firem. Připravuje se také několik významných nabídek, které by mohly být dokončeny do konce letošního roku. Právníci však předpokládají, že mnoho plánů na primární nabídky se posune do roku příštího, až se podmínky na trhu uklidní a zlepší.