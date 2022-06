Na Wall Street se zabydlel medvěd a může tam být ještě několik měsíců

Ještě před pár týdny akcie na Wall Street jen o vlásek unikly medvědímu trhu, když se hlavní americký akciový index S&P 500 po výrazném poklesu na poslední chvíli zmátořil. Několik následujících dní pak přineslo záblesk naděje, že ty nejhorší ztráty by už mohl mít široce sledovaný index za sebou.

Tato naděje ale vyprchala před týdnem. Minulé pondělí akcie poklesly o 3,9 procenta a od svého maxima z 3. ledna tak ztrácely téměř 22 procent. Tím, že index už ztratil více než pětinu hodnoty od posledního maxima, totiž splnil definici medvědího trhu. Zároveň je to známka toho, že investoři cítí určité obavy o další vývoj ekonomiky.

Medvědí trh je termín používaný pro výrazný pokles cen na akciových trzích. Medvědím trhem lze obvykle označit situaci, kdy cenové ztráty indexu z posledního maxima překonají 20 procent. Do této fáze jsou cenové ztráty spíše považovány za korekce.

Současný medvědí trh je teprve sedmý za posledních 50 let. Naposledy se v něm akcie ocitly na začátku koronavirové pandemie v roce 2020, což byla ale kratičká epizoda. Akcioví investoři navíc věděli, že americká centrální banka (Fed) je s uvolněnou měnovou politikou na jejich straně, takže mohli takřka bezpečně sázet na další růst. Mnozí akcioví analytici se ale nyní obávají, že současný pokles se protáhne na delší dobu.

Pokud bychom zabrousili ještě více do historie, tak se jedná o dvacátý medvědí trh za posledních 140 let a cesta od vrcholu ke dnu trvala v průměru 289 dní, přičemž průměrný pokles činí 37,3 procenta, upozornila investiční banka Bank of America.