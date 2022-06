Investoři začínají panikařit. Kvůli inflaci se zbavují akcií i kryptoměn

Širší index S&P 500 ukončil páteční obchodování níže o 2,9 procenta a za celý týden pak ztratil 5,1 procenta. Technologický index Nasdaq, ve kterém jsou obsaženy růstové akcie citlivé na úrokové sazby, v pátek odepsal 3,5 procenta a za celý týden dokonce 5,6 procenta. Pro oba klíčové indexy tak jde o nejhorší týden od začátku ledna. A v pondělí tomu nebylo jinak – hlavní indexy na Wall Street se zbarvily do červena a v úvodu obchodování klesaly minimálně o dvě procenta.

Nejsou to však pouze akcie, které se kvůli vysoké inflaci vydaly prudkým směrem dolů. Propadl se rovněž celý sektor kryptoměn , jehož ztráty se přelily i do nového týdne.

Banka Goldman Sachs již upravila svou prognózu zvyšování sazeb a předpověděla, že Fed na příštích třech zasedáních provede další tři zvýšení o 0,5 procentního bodu. Bývalý americký ministr financí Lawrence Summer, který již několik měsíců varuje, že ceny rostou příliš rychle, uvedl, že investoři by se mohli dočkat i zvýšení o 0,75 procentního bodu, což je názor, který sdílejí i ekonomové Deutsche Bank.

Jedna z nejvíce uvolněných centrálních bank na světě signalizovala, že by mohla v září zvýšit svou hlavní depozitní sazbu nad nulu, což by byl její první odklon od záporných úrokových sazeb po osmi letech. Uvedla také, že ukončí nákupy dluhopisů, což vyvolalo obavy z finančního zatížení pro slabší ekonomiky bloku.

Výnos pětiletých státních dluhopisů navíc překonal výnos třicetiletých dluhopisů, což je známka toho, že trhy se domnívají, že tažení Fedu za zvyšováním sazeb by mohlo americkou ekonomiku uvrhnout do recese.

„Inflace nyní rozhodně nepolevuje. Myslím, že na podzim budeme mít co do činění s mnohem pomalejší ekonomikou,“ řekl listu Financial Times Tom di Galoma, výkonný ředitel společnosti Seaport Global Holdings.