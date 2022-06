Inflace v USA je odolnější, než se myslelo, Fed opět zpřísní měnovou politiku

„Pokud by Fed navýšil sazby agresivněji proti předchozím očekáváním, byl by to pro trhy jasný signál, že proti inflaci bude bojovat razantně. To by pochopitelně nezůstalo bez odezvy a dolar by na to zareagoval dalším posílením. Vůči koruně nelze vyloučit její pád ke 24 korunám za dolar,“ říká pro SZ Byznys Tomáš Volf, analytik ze společnosti Citfin.