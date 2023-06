Nejhodnotnější firma na burze. Apple míří k pokoření magické hranice

Americká technologická společnost Apple by v pátek mohla přesáhnout tržní kapitalizaci tří bilionů amerických dolarů, tedy v přepočtu téměř 66 bilionů korun.

Kolem 11. hodiny obchodovaný titul ve Spojených státech v předburzovní fázi posiloval o 0,6 procenta. To by znamenalo, že cena za akcie dosáhne rekordních 190,80 dolaru. Tržní kapitalizace společnosti by se tak přehoupla přes zmíněnou tříbilionovou bariéru.