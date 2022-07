Více ropy ze Západu. Bavorsko zvýší kapacitu ropovodu, který vede do Česka

Bavorské úřady povolí zvýšení denní kapacity Transalpinského ropovodu (TAL), kterým je i do Česka přiváděna ropa z italského Terstu. Oznámil to premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání s bavorským premiérem Markusem Söderem. Ten oznámil, že zvýšení kapacity o 17 procent začne platit od pátku.

Produktovod IKL začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na ropovod TAL přepravující ropu, která se dopravuje po moři do terminálu v Terstu.

Česká republika má zároveň v ropovodu TAL pouze 5procentní podíl a neproudí z něj ropa pouze do tuzemska, ale i do ostatních zemí.

Loni se do Česka dovezlo podle statistiky ministerstva průmyslu 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. Polovina byla dovezena z Ruska. Ropovod Družba do Česka přepravil 48,8 procenta ropy, ropovod IKL zbytek.

V případě, že by ropovodem Družba přestala do Evropy proudit ropa, Česká republika by nejspíš musela přejít do nouzového režimu a na českém trhu by mohlo postupně chybět 50 až 60 procent potřebných pohonných hmot.