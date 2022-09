Rusko si podalo ruku se šejky. Sníží těžbu, ceny ropy míří vzhůru

OPEC je také připraven kdykoliv svolat schůzku ministrů energetiky zemí OPEC+, pokud si to situace na trhu vyžádá. Ropa Brent se v červnu prodávala za více než 120 dolarů za barel, kvůli obavám z recese částečně způsobené dopady války na Ukrajině ale minulý týden klesla k 90 dolarům.

Skupina OPEC+ na začátku srpna uvedla, že v září zvýší cílovou úroveň těžby jen o 100 000 barelů denně, což odpovídá zhruba desetině procenta globální spotřeby. Skupina zároveň varovala, že kvůli nedostatečným investicím do těžby v minulých letech bude od příštího roku problém plně uspokojovat rostoucí poptávku.

Agentura Reuters minulý týden s odkazem na údaje z odvětví uvedla, že těžba v rámci OPEC v srpnu vzrostla o 2,4 procenta na 29,58 milionu barelů denně. To představuje nejvyšší úroveň od dubna 2020.

Rusko je aktivní nejen na poli plynu. Země by mohla zastavit dodávky ropy do zahraničí v situaci, kdy chce skupina vyspělých zemí G7 zavést u ruské ropy cenový strop, uvedl ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Mluvčí Kremlu také prohlásil, že příčinou přerušení dodávek plynu potrubím Nord Stream 1 do Evropy jsou západní sankce.