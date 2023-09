Z terna bude koule na noze. Protiinflační dluhopisy brzy ztratí lesk

Hlavní otázka nastává, zdali tomu tak bude i v příštích letech. Česká národní banka (ČNB) je totiž celkem přesvědčena, dokládá to i její prognóza, že se inflace v roce 2024 vrátí k jejímu dvouprocentnímu cíli. A v tu chvíli by pro drobné střadatele bylo výhodnější přesunout své peníze do jiných produktů, které by nabídly atraktivnější výnos.