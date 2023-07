Bankovní matka se chová jinak než dcera. Jedna kryptu fandí, druhá ne

Samotné dcery obou bank jdou přitom v Česku opačným směrem a ke kryptoměnám zaujímají negativní postoj. A nejsou samy. Dokládá to fakt, že v současné době není v tuzemsku jediná banka, která by firmám a podnikatelům z kryptoměnového průmyslu umožnila otevřít bankovní účet. Naopak jim je vypovídají. O svá bankovní konta tak přicházejí i zavedené kryptosměnárny či burzy.

„Neustále slýcháme, že máme s bankami komunikovat. O to se už snažíme několik let, ale je to pořád marné. Chceme od nich slyšet, co máme dělat jinak, ale bohužel pouze hádáme, co změnit. Banky s námi víceméně nekomunikují. Pozitivní je, že se do diskuze zapojila ČNB, která se nás všechny snaží více propojovat,“ říká Marek Kyrsch, zakladatel směnárny Anycoin a člen České kryptoměnové asociace.