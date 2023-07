Pohromy světa klasických peněz pomohly bitcoinu

Bitcoin se z těchto šoků naopak rychle otřepal a stále si udržuje své dominantní postavení na poli kryptoměn. Dokládá to i fakt, že jeho podíl na celkové tržní kapitalizaci kryptoměn od začátku roku vzrostl ze 40 na 48 procent, jak upozorňuje Štěpán Uherík, finanční ředitel kryptoměnového holdingu SatoshiLabs.

„Vše, co se za poslední půlrok událo, bitcoin posílilo. Když před rokem poklesla hodnota poskytovatele půjček BlockFi a v listopadu krachla burza FTX, někteří škarohlídi už dělali nad kryptem kříž. Jen od začátku roku ale vzrostla hodnota bitcoinu o 80 procent,“ uvedl Uherík, podle nějž pozitivní trend růstu ceny nezvrátil ani krach banky Silvergate poté, co si z ní její klienti vybrali miliardy dolarů.

Podle analytika Wood&Company Tomáše Kacerovského byl červen významný i kvůli ohlášenému vstupu významných hráčů do světa kryptoměn. Jedním z nich je i největší světový správce aktiv BlackRock obhospodařující více než deset bilionů dolarů.

Ten podal u amerického regulátora žádost o povolení vytvořit bitcoinový fond ETF, tedy fond, který by umožnil investorům obchodovat s cenou bitcoinu na burze bez nutnosti vlastnit samotné bitcoiny. BlackRock by se tím stal prvním správcem aktiv, který by takový fond spustil. Institucionální investoři v současné době kryptoměny nakupovat nesmějí.