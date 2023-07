Umělá inteligence zamotala hlavy na Wall Street

Neshoda kolem dalšího vývoje akcií panuje ale i pod jednou střechou v Bank of America. Zatímco analytička Savita Subramanianová vidí další potenciál růstu, její kolega Michael Hartnett je pesimističtější. Nicméně Bank of America nakonec svůj cíl revidovala z původních 4000 na 4300 bodů, takže počítá s dalším růstem trhu.

Mnoho analytiků přesto dále věří, že se jejich odhady nakonec naplní, neboť přísnější měnová politika americké centrální banky (Fed) začíná mít zásadní vliv na trh. Vysoké úroky Fedu by totiž podle nich měly utlumit hospodářství, nebo jej dokonce poslat do recese. To se ale zatím nestalo. Tržní stratégové, kteří vidí další akciový vývoj pesimisticky, to zatím od optimistů „schytávají“.