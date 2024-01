Cena bitcoinu v roce „půlení“ roste. Kryptoměna překonala milion korun

Nejznámější kryptoměna bitcoin zahájila rok 2024 dalším růstem, který ji vynesl na nejvyšší úrovně za téměř dva roky. Vzestupu bitcoinu napomáhá zejména očekávání, že by se obchodování s ním mohlo již brzy otevřít milionům zájemců, pro které je trh s kryptoměnami dosud příliš vzdálený.

Americká komise pro cenné papíry (SEC) sice v minulosti odmítla řadu žádostí o schválení fondu obchodovaného na burze (ETF neboli „exchange traded fund“), oblíbeného nástroje mezi drobnými investory , nyní se ale zdá, že by alespoň některým z aktuálně podaných žádostí mohla vyhovět. Podle některých náznaků by se tak mohlo stát už v lednu.

Povolení přímých (spotových) investic do bitcoinu by znamenalo významnou změnu oproti současnému stavu, kdy ETF fondy mohou do bitcoinu investovat prostřednictvím takzvaných futures kontraktů. Ty fondům zaručují právo nebo povinnost koupit nebo prodat bitcoin za stanovenou cenu v určitém čase v budoucnosti.