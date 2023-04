Horké peníze: Investoři vidí opět šanci vydělat na rozdílech mezi úroky

Snad každý obchodník a investor zná na první pohled jednoduchou poučku „nakupuj levně, prodávej draze“. Jeden ze způsobů, kde se investoři snaží toto rčení převést do praxe, jsou měnové trhy. Řeč je o takzvané „carry trade“ strategii, která využívá rozdílů mezi úrokovými sazbami jednotlivých měn (tzv. úrokový diferenciál).

V rámci tohoto přístupu si obchodník vypůjčí měnu s nižší úrokovou sazbou a smění ji za měnu s vyšší úrokovou sazbou. Tuto měnu může posléze využít různými způsoby, jako je uložení do bankovního vkladového produktu, státního dluhopisu či pokladničního poukazu, nebo ji dokonce použít na rizikovější investice.

Tento spekulativní typ obchodů si můžeme zjednodušeně představit na principu fungování kreditní karty. Některé společnosti mohou nabízet půjčky například pro nové klienty s nulaprocentní úrokovou sazbou po dobu několika málo měsíců. Mohli bychom tedy vybrat co nejvíc peněz a uložit je do instrumentu, který nám vydělá nějaký úrok (například spořicí účet).

Podle investora Ondřeje Hartmana z tradingového portálu FXstreet.cz byla zmíněná carry trade strategie dlouhé roky v „hlubokém spánku“ a prakticky se nepoužívala, protože hlavní úrokové sazby centrální banky byly po několik let kolem nulových hodnot.

„Až s příchodem vysoké inflace v posledních letech se začaly sazby prudce zvedat, a tím se tato oblíbená strategie dostala opět do hledáčku investorů,“ vysvětluje Hartman redakci SZ Byznys.

„Je to něco podobného jako dividenda na akciích, kde ovšem investor dostává zaplaceno pouze jednou za kvartál (v případě amerických firem), kdežto na úrokovém diferenciálu na měnových trzích dostává obchodník zaplaceno každý den, respektive každou noc,“ dodává.

Základem strategie je povědomí o úrokových sazbách konkrétních ekonomik a jejich měn. Nejde přitom pouze o aktuální stav úroků, je potřeba pracovat i s jejich výhledem. Platí přitom, že čím vyšší úrokový diferenciál, tím logicky pro investora lépe, jelikož právě vysoký rozdíl vytváří jakýsi ochranný polštář, pokud by docházelo k výrazným změnám u sazeb centrálních bank.

Protipól pak tvořily vysokovýnosové měny zejména z rozvíjejících se trhů, kupříkladu turecká lira nebo argentinské či mexické peso, u nichž se sazby například v období od roku 2018 do roku 2020 pohybovaly v rozmezí vyšších jednotek procent až do vyšších desítek.

Analytik Berka však připomíná, že s příchodem pandemie se prostředí změnilo. Sazby klesly na nulu v podstatě všude, a tím i atraktivnost strategie carry trade. V postpandemickém období pak následovala měnověpolitická normalizace spojená s vysokou kolísavostí sazeb i měn. To strategii, a především zajištění, investorům prodražovalo.

„V letošním roce je situace opět jiná. Naprostá většina centrálních bank již dosáhla vrcholu sazeb v aktuálním úrokovém cyklu, což carry trade vrací do hry. I tak stále nejde o ideální prostředí, jelikož mnohé ekonomiky stojí na prahu ekonomického zpomalení s ohledem na měnovou politiku nastavenou na zkrocení inflace,“ upozorňuje.

„Pokud by obchodník sázel na pokles eura a růst koruny, bude úrokový rozdíl kladný, jelikož ČNB má větší sazby (7 %) než Evropská centrální banka (3,5 %). Kupuje tedy koruny s vyšší sazbou a prodává eura s nižší sazbou. Rozdíl mezi sazbami je tedy kladný, z čehož investor dokáže profitovat,“ uvádí Hartman jeden z příkladů.

„Pokud je směnili za koruny, které následně uložili, inkasují z nich vyšší úrok, zatímco úvěr (s nižší sazbou) splácí v zahraniční měně utržené z vlastního vývozu. Přebytečná eura pak mohou hromadit a čekat na první náznaky možného ukončení intervencí ČNB a snížení sazeb. To by mohla být rizika druhé poloviny roku, která by mohla doručit oslabení kurzu ze současných nejsilnějších hodnot od roku 2008,“ shrnuje analytik.