Putin sní o rublu pevném jako skála. Chce ho svázat s cenou zlata

To je jeho hlavní výhoda, ovšem nevýhod má hned několik. Sliby je možné porušit, a to se v historii několikrát stalo, zejména během válečných období. Zlatý standard navíc není přirozeným měnovým systémem, který by spontánně vyplýval z tržního řádu. V rámci zlatého standardu je objem peněz v ekonomice dán víceméně náhodnými objevy zlatých nalezišť, což je mezi některými ekonomy rovněž považováno za velkou nevýhodu.

V Rusku se ročně vytěží přibližně deset procent světové těžby zlata. Ruská centrální banka v březnu původně oznámila, že do 30. června bude nakupovat zlato za fixní cenu pět tisíc rublů za gram, což někteří považovali za pokus o navázání rublu na zlato. O dva týdny později, poté co rubl prudce posílil, však centrální banka od svého záměru ustoupila.

Původně byly úroky splatné do 4. dubna. Ty chtělo Rusko nejprve zaplatit v rublech, což by ale vedlo k porušení smluvních podmínek. Kreml tak měl 30 dní na nápravu, a pokud by do čtvrtka 5. května nezaplatil 649 milionů dolarů (zhruba 14,6 miliardy Kč), tak mu hrozilo vyhlášení platební neschopnosti.