Českem se valí inflační tsunami. Zemědělci zdražují o 27 procent

Ceny tržních služeb pro podniky byly v březnu meziročně vyšší o 4,9 procenta, zatímco v únoru o 4,3 procenta. Vyplývá to z revidovaných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.

Také v meziměsíčním srovnání se ceny zvyšovaly. V zemědělství to bylo o 5,4 procenta, v průmyslu o 4,2 procenta, ve stavebnictví o procento a ceny tržních služeb pro podniky vzrostly proti letošnímu únoru o 1,4 procenta.

„V zemědělství už se ceny z měsíce na měsíc zvyšují o více než pět procent a meziroční cenový růst přesahuje čtvrtinu. Co to znamená? Chleba levnější nebude. Zdražování zemědělských vstupů brzy dolehne na potraviny, které sice už zdražují, ale svůj hlavní cenový růst mají ještě před sebou. Bude to kruté, ale budeme si muset zvyknout, že chléb bude stát 60 korun,“ uvedla ekonomka investiční skupiny LOGeco Jana Mücková.