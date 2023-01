ČNB čelí historicky nejvyšší ztrátě. Důvodem je silná koruna

Česká národní banka (ČNB) v listopadu svými intervencemi korunu podpořit nemusela. Vyplývá to z údajů, které v pondělí centrální banka zveřejnila. ČNB je přitom i podle slov guvernéra Aleše Michla nadále připravena korunu aktivně bránit, bude-li to potřeba.

V současné době pro to díky silnějšímu kurzu domácí měny neměla důvod. Koruna během ranního obchodování vůči euru dále zpevňovala na nejsilnější úrovně od konce roku 2008, když se jedno euro prodávalo za méně než 24 korun.

Ekonom připomíná, že silnější koruna je pozitivním faktorem pro další vývoj inflace, kterou by snížení dovozních cen mohlo srazit dolů rychleji.

„Zvlášť když příznivý vývoj zaznamenávají třeba i ceny námořní dopravy, které v celosvětovém měřítku propadly meziročně o přibližně 80 procent. Slabá domácí poptávka by měla k rychlejšímu poklesu inflace v těchto nových podmínkách rovněž napomoci,“ odhaduje.

„Za období od května do listopadu ČNB na obranu koruny proti oslabování vydala v součtu 25,6 miliardy eur (614 miliard korun), což odpovídá 15,9 procentům celkových devizových rezerv z jejich maxima v dubnu 2022. To jejich objem činil 160,4 miliardy eur (3,8 bilionu korun),“ uvedl analytik Komerční banky Jaromír Gec.

Téměř před šesti lety, 6. dubna 2017, ukončila bankovní rada ČNB režim devizových intervencí, pomocí kterých držela 41 měsíců, od 7. listopadu 2013, kurz koruny slabší nebo roven 27 Kč za euro. Celkem ČNB „natiskla“ 2,012 bilionu korun, za které nakoupila do svých rezerv eura – a tím oslabila a držela českou měnu na požadované hladině 27 Kč za euro. Tehdy byl guvernérem Miroslav Singer a cílem centrální banky pod jeho vedením bylo oslabit korunu kvůli hrozící deflaci.

Od doby, co ČNB v dubnu 2017 ukončila devizové intervence, koruna postupně posiluje. To se projevuje v poklesu hodnoty devizových rezerv, které musí centrální banka kvůli účetním pravidlům přepočítat z cizích měn do českých korun.