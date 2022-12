Česká koruna si drží lesk. Letos jí k tomu ale výrazně pomohla ČNB

První prudký výkyv a oslabení přišlo na přelomu února a března, když Rusko zahájilo vojenský útok na Ukrajinu. Koruna oslabila až na kurz 25,77 Kč/EUR a zpět k silnějším úrovním jí musela pomoci Česká národní banka (ČNB). Bylo to poprvé od roku 2000, kdy ČNB intervenovala s cílem posílit korunu.

Intervence na posílení měny si můžeme představit tak, že centrální banka prodává eurové rezervy, které nahromadila během kurzového závazku, tedy během období umělého oslabování koruny od listopadu 2013 do dubna 2017.

Tím, že je česká měna silnější, zlevňuje dovoz, především pak energie, které se obchodují v eurech či dolarech. Slabá koruna by prodražovala dovážené zboží, kam patří například ropa či zemní plyn, což by vytvářelo tlak na další růst cen.

V polovině května pak centrální banka oznámila, že korunu už nenechá citelně oslabit a bude ji aktivně „bránit“. Od té doby začala česká měna nabírat na síle. V úterý se dokonce dostala na nejsilnější úroveň k euru za více než 11 let, když jedno euro stálo méně než 24,20 koruny.

„To dává naději, že růst inflace by se mohl postupně zastavovat a případně i v první polovině roku 2023 začít klesat,“ uvedl Tupý. Za celý rok koruna k euru posílila lehce přes dvě procenta. Proti dolaru, který letos válcuje drtivou většinu ostatních měn, ale oslabila.

„Koruna částečně těžila z devizových intervencí, a to i přesto, že ČNB nemusela být v posledních měsících aktivní. Už jen samotná ‚hrozba‘ působí jako pozitivní faktor i nadále. V rámci regionu skončila koruna silnější než polský zlotý a maďarský forint,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš.

V první polovině roku hrála koruně do karet především „jestřábí“ měnová politika ČNB, tehdy ještě pod vedením guvernéra Jiřího Rusnoka. Centrální banka totiž v rámci boje s vysokou inflací rychle zvyšovala úrokové sazby, čímž se koruna stávala atraktivnější pro zahraniční investory.

Jedno prudší oslabení ale tuzemská měna zaznamenala ještě v květnu, kdy trhy vyděsila zpráva o jmenování Aleše Michla do funkce nového guvernéra centrální banky. Tehdy kurz české měny ve srovnání s eurem vystřelil až nad 25,40, protože s Michlem měla přijít také úroková stabilita. A ta se alespoň prozatím potvrdila. Hlavní úroková sazba se od konce června nachází na sedmi procentech.

Koruně tedy hraje v současné době do karet více věcí, což ale nemusí platit i v budoucnu. Problémem pro českou korunu může být totiž zvyšování úroků v zahraničí, zejména pak v eurozóně a ve Spojených státech. Tím, že by velké centrální banky na rozdíl od ČNB úroky zvyšovaly, by došlo ke zmenšení úrokového diferenciálu. Samotná ČNB na svém posledním zasedání ale růst úroků nevyloučila.